23 марта 2026 в 17:19

ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах

Путин подписал закон о пересмотре ФАС тарифов на электроэнергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать некоторые тарифы электроэнергии в регионе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идет о ситуациях, в которых установлены нарушения.

Таким образом, ФАС получает полномочия пересматривать максимальные цены на розничные рынки электроэнергии при неоднократном неисполнении региональным тарифным органом ее решений в течение года. Это происходит после рассмотрения разногласий или в рамках государственного контроля.

Ранее сообщалось, что ФАС продолжает проверку обоснованности тарифов на коммунальные услуги. По информации журналистов, общая сумма необоснованных средств с 2023 по 2025 год составила 102,62 млрд рублей.

До этого сообщалось, что ФАС потребовала от Wildberries изменить практики работы с продавцами. Для выполнения условий у маркетплейса есть время до 3 апреля 2026 года. Экспертный совет ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий пришел к такому выводу на прошедшем заседании.

законы
тарифы
ЖКХ
ФАС
