ФАС потребовала от Wildberries скорректировать работу

Wildberries необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля. К такому выводу пришли члены экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий в рамках прошедшего заседания на площадке службы, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по труду и занятости с конца прошлого года проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов. Соответствующее поручение в декабре 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова. В Роструде пояснили, что такие визиты носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно.

Также стало известно, что компанию Wildberries не станут переименовывать в «Дикие ягодки». Как заявил NEWS.ru представитель пресс-службы маркетплейса, действующее законодательство позволяет использовать бренд на иностранном языке без перевода.