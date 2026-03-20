20 марта 2026 в 16:36

ФАС потребовала от Wildberries скорректировать работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries скорректировать практики работы с продавцами, сообщили в пресс-службе ФАС. Маркетплейсу необходимо выполнить данное условие вплоть до 3 апреля 2026 года.

Wildberries необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля. К такому выводу пришли члены экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий в рамках прошедшего заседания на площадке службы, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по труду и занятости с конца прошлого года проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов. Соответствующее поручение в декабре 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова. В Роструде пояснили, что такие визиты носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно.

Также стало известно, что компанию Wildberries не станут переименовывать в «Дикие ягодки». Как заявил NEWS.ru представитель пресс-службы маркетплейса, действующее законодательство позволяет использовать бренд на иностранном языке без перевода.

маркетплейсы
продавцы
ФАС
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Россия и Сербия начали работу над поставками газа в республику
Путин созвонился с коллегой из страны СНГ
Военэксперт раскрыл, почему ВСУ назвали работу военных США бездумной
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

