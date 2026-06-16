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16 июня 2026 в 00:05

Приметы 16 июня — Лукьян-Ветреник: как наши предки гадали по ветру

Приметы 16 июня — Лукьян-Ветреник Приметы 16 июня — Лукьян-Ветреник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Воцерковленные люди 16 июня почитают память мученика Лукиллиана Синопского, которого на Руси переименовали на свой лад и прозвали Лукьяном-Ветреником. В народном сознании этот день был неразрывно связан с ветрами. Старики верили, что 16 июня все ветры земли выходят на волю и могут поведать человеку о будущем урожае и переменах погоды.

Погодные приметы на Лукьяна-Ветреника, 16 июня

Направление ветра в этот вторник считалось главным ключом к долгосрочному прогнозу погоды.

  • Южный ветер дует 16 июня — к быстрому росту и хорошему урожаю яровых культур.

  • Северо-западный ветер — предвестник сырого, дождливого лета и частых бурь.

  • Восточный ветер — к затяжным болезням растений на огороде и засушливому июлю.

  • Северный ветер дует на Лукьяна — лето будет прохладным, но ясными днями порадует.

А если во время дождя на воде появляются крупные пузыри, ненастье затянется на несколько дней.

Приметы о животных 16 июня

Собака мало спит и ест траву — к скорому сильному ливню.

Приметы о животных 16 июня Приметы о животных 16 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 16 июня

Этот день считался самым удачным в году для определения места, где нужно копать колодец. Мастера-колодезники выходили на участки и прикладывали к земле сковороду дном кверху. По тому, как быстро и обильно она покрывалась сыростью, судили о близости грунтовых вод. Также использовали веточки ивы или лозы — в месте, где они наклонялись к земле, и закладывали колодец.

Хозяйки старались 16 июня вывесить все постельное белье и одежду на открытый воздух. Верили, что лукьяновский ветер выдует из вещей все зимние и весенние хвори, накопившиеся обиды и домашний негатив.

Стоит также заниматься прополкой грядок. Удаление сорной травы во вторник поможет культурным растениям набрать силу.

Что нельзя делать 16 июня

  • Идти против ветра без крайней необходимости, если он дует с востока. Считалось, что восточный ветер сегодня может принести недомогание.

  • Держать окна закрытыми, если дует теплый южный ветер. Впускайте его в дом, чтобы привлечь достаток и семейное тепло.

  • Считать и перебирать крупные деньги при открытых окнах. Существовало суеверие, что ветер на Лукьяна может выдуть финансовую удачу из кошелька.

  • Ссориться, конфликтовать и повышать голос на улице. Любые злые слова, брошенные сегодня на ветер, могут вернуться к человеку затяжными неурядицами.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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