Приметы 16 июня — Лукьян-Ветреник: как наши предки гадали по ветру

Приметы 16 июня — Лукьян-Ветреник: как наши предки гадали по ветру

Воцерковленные люди 16 июня почитают память мученика Лукиллиана Синопского, которого на Руси переименовали на свой лад и прозвали Лукьяном-Ветреником. В народном сознании этот день был неразрывно связан с ветрами. Старики верили, что 16 июня все ветры земли выходят на волю и могут поведать человеку о будущем урожае и переменах погоды.

Погодные приметы на Лукьяна-Ветреника, 16 июня

Направление ветра в этот вторник считалось главным ключом к долгосрочному прогнозу погоды.

Южный ветер дует 16 июня — к быстрому росту и хорошему урожаю яровых культур.

Северо-западный ветер — предвестник сырого, дождливого лета и частых бурь.

Восточный ветер — к затяжным болезням растений на огороде и засушливому июлю.

Северный ветер дует на Лукьяна — лето будет прохладным, но ясными днями порадует.

А если во время дождя на воде появляются крупные пузыри, ненастье затянется на несколько дней.

Приметы о животных 16 июня

Собака мало спит и ест траву — к скорому сильному ливню.

Приметы о животных 16 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 16 июня

Этот день считался самым удачным в году для определения места, где нужно копать колодец. Мастера-колодезники выходили на участки и прикладывали к земле сковороду дном кверху. По тому, как быстро и обильно она покрывалась сыростью, судили о близости грунтовых вод. Также использовали веточки ивы или лозы — в месте, где они наклонялись к земле, и закладывали колодец.

Хозяйки старались 16 июня вывесить все постельное белье и одежду на открытый воздух. Верили, что лукьяновский ветер выдует из вещей все зимние и весенние хвори, накопившиеся обиды и домашний негатив.

Стоит также заниматься прополкой грядок. Удаление сорной травы во вторник поможет культурным растениям набрать силу.

Что нельзя делать 16 июня

Идти против ветра без крайней необходимости, если он дует с востока. Считалось, что восточный ветер сегодня может принести недомогание.

Держать окна закрытыми, если дует теплый южный ветер. Впускайте его в дом, чтобы привлечь достаток и семейное тепло.

Считать и перебирать крупные деньги при открытых окнах. Существовало суеверие, что ветер на Лукьяна может выдуть финансовую удачу из кошелька.

Ссориться, конфликтовать и повышать голос на улице. Любые злые слова, брошенные сегодня на ветер, могут вернуться к человеку затяжными неурядицами.

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