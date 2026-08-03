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03 августа 2026 в 21:00

Выкладываю баночку тунца на помидоры и подаю к столу: закуска за копейки, а все просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
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Если дома завалялась баночка консервированного тунца, вы обязаны приготовить эту копеечную закуску. А если у вас еще есть свои помидоры с дачи, то, вероятнее всего, для нее даже не придется ничего докупать.

Вам понадобятся 4–5 крупных помидоров, 1 банка консервированного тунца в собственном соку, 2 вареных яйца, 1 свежий огурец, 2 зубчика чеснока, майонез, соль и перец по вкусу. Помидоры нарежьте толстыми кружочками, выложите на блюдо. Слейте жидкость из тунца, разомните его вилкой, добавьте натертые яйца, мелко нарезанный огурец, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок и майонез, посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Выложите намазку на каждый помидор.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить эту закуску из помидоров. Получилось настолько вкусно, что даже дети, которые скептически относятся к консервированной рыбе, съели по несколько штук. Совет: чтобы помидоры не потекли, присыпьте их солью на 5 минут, затем промокните салфеткой.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из кабачков «Тройка» с чесночной начинкой.

Проверено редакцией
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