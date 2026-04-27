Забыла о сухой грудке, запекаю 15 минут — нежная и легко жевать: шашлычки — беспроигрышный рецепт

Куриные шашлычки в духовке — это способ приготовить куриную грудку так, чтобы она не была сухой, а оставалась нежной, сочной и легко жевалась. Секрет в томатном маринаде и точном времени запекания — ровно 15 минут.

Ингредиенты

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 2 болгарских перца, луковица, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

Курицу нарежьте кубиками 3-4 см. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте томатную пасту, масло, соль, перец, паприку и чеснок. Добавьте курицу и лук, перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.

Болгарский перец нарежьте квадратиками 2-3 см. На шпажки нанизывайте кусочки курицы, чередуя с перцем. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке ровно 15 минут. Подавайте горячими.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

