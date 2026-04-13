Куриные корзинки с овощами: сытное горячее из упаковки фарша и баночки кукурузы

Куриные корзинки с овощами — это сытное и красивое горячее блюдо, которое готовится просто, из бюджетных ингредиентов, а выглядит как праздничное блюдо.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 1 помидор, 1 банка консервированной кукурузы, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриный фарш смешайте с яйцом, солью, перцем, паприкой и чесноком. Тщательно вымесите. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Влажными руками сформируйте из фарша круглые котлеты-лепешки с небольшим углублением в центре (как корзинки). Помидор мелко нарежьте. С кукурузы слейте жидкость.

В углубление каждой корзинки положите немного помидора и кукурузы. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими с овощами или любым гарниром.

