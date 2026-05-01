Мясо с черешней!? Да, я готовлю так — обычные отбивные еще не были вкуснее

Хотите удивить гостей, не проводя полдня у плиты? Этот рецепт — ваша палочка-выручалочка. Все, что нужно, — это быстро обжарить мясо и создать изящный ягодный соус.

Что понадобится

Свиные отбивные (на косточке или без) — 4 шт. (около 600-700 г), черешня свежая — 200 г, масло сливочное — 60 г, сливки 20% — 150 мл, хлеб белый (для гренок) — 4 ломтика, соль — по вкусу, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Свиные отбивные промываем, обсушиваем бумажным полотенцем, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем с двух сторон. Солим, перчим и оставляем мариноваться на 10 минут.

Черешню моем, аккуратно удаляем косточки, слегка отжимаем ягоды в миску, сок сохраняем. Хлеб нарезаем треугольниками. В разогретой сковороде растапливаем половину сливочного масла и обжариваем отбивные на сильном огне примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Перекладываем их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и накрываем фольгой. В ту же сковороду выкладываем отжатую черешню и обжариваем 3-4 минуты, после чего перекладываем к мясу.

В сковороду вливаем сохраненный черешневый сок, выпариваем его на сильном огне примерно наполовину. Затем вливаем сливки, доводим до кипения, помешивая, приправляем солью и перцем по вкусу и снимаем с огня.

Полученным соусом поливаем отбивные с черешней. Сковороду быстро протираем бумажным полотенцем, растапливаем оставшееся масло и обжариваем гренки из хлеба до золотистого цвета.