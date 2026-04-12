В США решили «закрутить гайки» беременным женщинам Иммиграционная и таможенная служба США усилит контроль за родильным туризмом

Иммиграционная и таможенная служба США начала борьбу с родильным туризмом, которым называют въезд иностранок по временным визам для рождения ребенка и получения им американского паспорта, сообщает Reuters. Президент США Дональд Трамп в начале апреля назвал практику предоставления гражданства всем, кто родился на территории страны, ошибочной. Уточняется, что агентам поручено сосредоточиться на организациях, которые помогают подавать недостоверные сведения при оформлении виз и организуют такие поездки. В Министерстве внутренней безопасности США подчеркнули, что иностранкам не запрещается рожать в стране, однако нарушения закона в этой сфере будут пресекаться.

Известно, что закон США не запрещает родильный туризм. Однако в 2020 году, во время первого срока Трампа, было установлено правило, запрещающее пользоваться туристическими и деловыми визами. Речь идет о случаях, когда получение гражданства новорожденным становится главной целью посещения США.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома Шона Барбакеллу оценить когнитивные способности Трампа. Поводом для обращения послужили громкие высказывания главы государства об Иране.