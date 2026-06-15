Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 11:47

Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока

Диетолог Ноев: альтернативное молоко может содержать много вредных добавок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В альтернативном молоке может быть большое содержание вредных добавок, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Александра Ноев. По ее словам, оно также может обладать более высокой калорийностью.

В составе часто встречаются сахар, загустители, эмульгаторы и другие добавки. Чем их меньше, тем лучше для здоровья, — рассказала Ноев.

Диетолог подчеркнула, что одним из самых калорийных вариантов станет кокосовое молоко из-за обилия насыщенных жиров. По ее словам, банановое и другие растительные напитки также могут содержать больше быстрых углеводов, чем кажется.

Ранее нутрициолог Софья Перикова рассказала, что молочные и кисломолочные продукты должны быть в рационе не только детей, но и взрослых. Специалист подчеркнула, что мнение о вреде молока для взрослых является популярным мифом.

Здоровье
диетологи
молоко
мифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскритиковал ультиматумы Европы после встречи с послами
Дмитриев раскрыл истинную цель запрета соцсетей для детей в Британии
Клычков: ночью над Орловской областью сбили украинскую ракету «Фламинго»
Россиянам рассказали, как выбрать денежный вклад
Появились подробности новых переговоров России и Украины
Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере
Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году
В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины
В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив
В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО
Лавров жестко ответил Европе на ультиматумы в адрес России
Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году
Магнитные бури сегодня, 15 июня: что будет завтра, апатия, сонливость
«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ
В Wildberries ответили, когда закончится массовый сбой в работе сервиса
Умерла звезда «Следа» и «Интернов»: что случилось с Татьяной Плетневой
«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина
Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»
Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области
«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.