Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока

В альтернативном молоке может быть большое содержание вредных добавок, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Александра Ноев. По ее словам, оно также может обладать более высокой калорийностью.

В составе часто встречаются сахар, загустители, эмульгаторы и другие добавки. Чем их меньше, тем лучше для здоровья, — рассказала Ноев.

Диетолог подчеркнула, что одним из самых калорийных вариантов станет кокосовое молоко из-за обилия насыщенных жиров. По ее словам, банановое и другие растительные напитки также могут содержать больше быстрых углеводов, чем кажется.

Ранее нутрициолог Софья Перикова рассказала, что молочные и кисломолочные продукты должны быть в рационе не только детей, но и взрослых. Специалист подчеркнула, что мнение о вреде молока для взрослых является популярным мифом.