День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:49

Саммит ЕПС с Зеленским в Ереване возмутил российского посла в Армении

Посол Копыркин: риторика на саммите ЕПС в Ереване была конфронтационной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване дискуссии велись в конфронтационном ключе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью изданию Iravunk. По словам дипломата, российской тематике уделялось повышенное внимание, но исключительно в агрессивной тональности, а реплики главы Украины Владимира Зеленского вызвали непонимание у армянской общественности.

Россия не является участником формата ЕПС, тем не менее российской тематике, судя по открытой информации, уделялось повышенное внимание, однако сугубо в конфронтационном ключе. Агрессивные реплики Зеленского в сторону Москвы вызвали не только жесткое предостережение со стороны Министерства обороны России, но и непонимание армянской общественности, — сказал он.

Ранее политолог Руслан Панкратов заявил, что саммит Европейского политического сообщества в Армении нацелен на фиксацию «стратегического разворота» Еревана. По его словам, Брюссель превращает республику в очередную антироссийскую площадку.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Армения формально остается в составе ОДКБ и ЕАЭС, однако на деле проводит политику двойных стандартов в угоду европейским элитам. По убеждению политика, именно эти силы некогда привели к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.

Страны СНГ
Армения
Россия
саммиты
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.