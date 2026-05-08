Саммит ЕПС с Зеленским в Ереване возмутил российского посла в Армении Посол Копыркин: риторика на саммите ЕПС в Ереване была конфронтационной

На саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване дискуссии велись в конфронтационном ключе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью изданию Iravunk. По словам дипломата, российской тематике уделялось повышенное внимание, но исключительно в агрессивной тональности, а реплики главы Украины Владимира Зеленского вызвали непонимание у армянской общественности.

Россия не является участником формата ЕПС, тем не менее российской тематике, судя по открытой информации, уделялось повышенное внимание, однако сугубо в конфронтационном ключе. Агрессивные реплики Зеленского в сторону Москвы вызвали не только жесткое предостережение со стороны Министерства обороны России, но и непонимание армянской общественности, — сказал он.

Ранее политолог Руслан Панкратов заявил, что саммит Европейского политического сообщества в Армении нацелен на фиксацию «стратегического разворота» Еревана. По его словам, Брюссель превращает республику в очередную антироссийскую площадку.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Армения формально остается в составе ОДКБ и ЕАЭС, однако на деле проводит политику двойных стандартов в угоду европейским элитам. По убеждению политика, именно эти силы некогда привели к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.