Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди Актриса Железняк опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Российская актриса Олеся Железняк опровергла сообщения о проблемах со здоровьем и обращении за срочной помощью из-за болей в груди. В разговоре с NEWS.ru она уточнила, что с ней все в порядке, и призвала не доверять информации в интернете.

Все хорошо, не волнуйтесь. Все в порядке. Не слушайте эти сообщения, — отметила Железняк.

Ранее эстрадной певице Лолите Милявской потребовалась помощь врачей: у женщины случилась паническая атака и спазм сосудов из-за электронных сигарет. Она уточнила, что ей давно советовали бросить курить, но она не хотела этого делать.

До этого актер Алексей Маклаков, известный по сериалу «Солдаты», сообщил, что прекрасно себя чувствует, несмотря на слухи о госпитализации. Артист назвал «фейкометами» тех, кто решил, что ему понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. Однако сам Сухоруков опроверг слухи и призвал СМИ быть бдительными, заявив, что информация ложная и непрофессиональная.