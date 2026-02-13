Зимняя Олимпиада — 2026
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину

В ЛНР женщине дали девять лет колонии за попытку убить годовалую дочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд дал девять лет колонии женщине в ЛНР за попытку убить годовалую дочь, сообщает прокуратура региона. Отмечается, что она намерено толкнула коляску под колеса автомобиля и только хорошая реакция водителя помогла избежать трагедии.

По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина после ссоры с сожителем, полагая, что после убийства их годовалой дочери личная жизнь наладится, находясь на проезжей части автодороги в г. Антрацит, умышленно оттолкнула под колеса проезжавшего автомобиля коляску с ребенком, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца. На момент совершения преступления мужчина был пьян — он поссорился с пожилым отцом из-за того, что тот не мог самостоятельно себя обслуживать.

До этого житель Сергиева Посада в Московской области убил супругу во время ссоры. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом. После этого он ранил соседку, которая прибежала на крики девушки, соседку госпитализировали в тяжелом состоянии.

