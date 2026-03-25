25 марта 2026 в 10:18

Экс-президента Бразилии перевели под домашний арест после госпитализации

Верховный суд Бразилии перевел Болсонару под домашний арест из-за пневмонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать 27-летний срок за попытку государственного переворота в домашних условиях, сообщает The Guardian. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья. Председатель Верховного суда Бразилии Александре де Мораес принял соответствующее решение после госпитализации политика 13 марта из-за пневмонии.

Домашний арест установлен на 90 дней с возможностью продления при условии подтверждения медицинских показаний. Адвокаты политика давно добивались «домашнего ареста по гуманитарным соображениям», но ранее суд отклонял эти просьбы.

По истечении этого срока будет пересмотрен вопрос о наличии требований, необходимых для поддержания гуманитарного домашнего ареста, включая медицинское освидетельствование, если потребуется, — постановил судья.

В последние годы Болсонару неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем, включая последствия ножевого ранения, полученного в 2018 году. Кроме того, недавно он провел несколько дней в реанимации из-за осложнений с почками. Врачи отмечают улучшение его состояния, но срок выписки не уточняют.

Сын Болсонару, сенатор Флавио, намерен баллотироваться на пост президента в октябре. По данным опросов, его шансы сопоставимы с показателями действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В декабре 2025 года Министерство финансов США сняло ограничительные меры с Александра де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании Lex Institute. Аннулирование виз стало реакцией на судебное дело против Болсонару, который считается политическим союзником американского лидера Дональда Трампа.

Стало известно, сколько зрителей посмотрели концерт BTS на Netflix
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

