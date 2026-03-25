Экс-президента Бразилии перевели под домашний арест после госпитализации Верховный суд Бразилии перевел Болсонару под домашний арест из-за пневмонии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать 27-летний срок за попытку государственного переворота в домашних условиях, сообщает The Guardian. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья. Председатель Верховного суда Бразилии Александре де Мораес принял соответствующее решение после госпитализации политика 13 марта из-за пневмонии.

Домашний арест установлен на 90 дней с возможностью продления при условии подтверждения медицинских показаний. Адвокаты политика давно добивались «домашнего ареста по гуманитарным соображениям», но ранее суд отклонял эти просьбы.

По истечении этого срока будет пересмотрен вопрос о наличии требований, необходимых для поддержания гуманитарного домашнего ареста, включая медицинское освидетельствование, если потребуется, — постановил судья.

В последние годы Болсонару неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем, включая последствия ножевого ранения, полученного в 2018 году. Кроме того, недавно он провел несколько дней в реанимации из-за осложнений с почками. Врачи отмечают улучшение его состояния, но срок выписки не уточняют.

Сын Болсонару, сенатор Флавио, намерен баллотироваться на пост президента в октябре. По данным опросов, его шансы сопоставимы с показателями действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В декабре 2025 года Министерство финансов США сняло ограничительные меры с Александра де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании Lex Institute. Аннулирование виз стало реакцией на судебное дело против Болсонару, который считается политическим союзником американского лидера Дональда Трампа.