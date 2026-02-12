Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 11:50

В Союзе строителей назвали плюс от «эффекта Долиной»

Федорченко: «эффект Долиной» подтолкнул людей покупать квартиры в новостройках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошеннические схемы, связанные с «эффектом Долиной», побудили людей приобретать квартиры в новостройках, рассказал ТАСС на Сибирском строительном форуме вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко. Он отметил, что опасения, связанные с приобретением жилья на вторичном рынке, заставили многих обратить внимание на первичный рынок недвижимости.

Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке, — сказал Федорченко.

Он также отметил, что «эффект Долиной» не стал ключевым фактором, но оказал дополнительную поддержку застройщикам. Он также выразил сомнение в необходимости введения «периода охлаждения» при продаже вторичного жилья.

Ранее коммерческий директор Тимур Сурматов сообщил, что, выбирая застройщика, клиенты обращают внимание на инфраструктуру, финансовую прозрачность и соблюдение сроков. По его словам, важны также управленческие стандарты, качество строительства и коммуникация с рынком. Эксперт отметил, что сегодня покупатели ценят не только цену, но и репутацию застройщика.

новостройки
недвижимость
мошенничество
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.