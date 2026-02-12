В Союзе строителей назвали плюс от «эффекта Долиной»

Мошеннические схемы, связанные с «эффектом Долиной», побудили людей приобретать квартиры в новостройках, рассказал ТАСС на Сибирском строительном форуме вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко. Он отметил, что опасения, связанные с приобретением жилья на вторичном рынке, заставили многих обратить внимание на первичный рынок недвижимости.

Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке, — сказал Федорченко.

Он также отметил, что «эффект Долиной» не стал ключевым фактором, но оказал дополнительную поддержку застройщикам. Он также выразил сомнение в необходимости введения «периода охлаждения» при продаже вторичного жилья.

Ранее коммерческий директор Тимур Сурматов сообщил, что, выбирая застройщика, клиенты обращают внимание на инфраструктуру, финансовую прозрачность и соблюдение сроков. По его словам, важны также управленческие стандарты, качество строительства и коммуникация с рынком. Эксперт отметил, что сегодня покупатели ценят не только цену, но и репутацию застройщика.