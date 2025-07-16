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16 июля 2025 в 15:02

Пашинян сожалеет, что поздно признал Карабах частью Азербайджана

Пашинян: следовало раньше подтвердить принадлежность Карабаха Азербайджану

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Армении следовало раньше подтвердить принадлежность Карабаха Азербайджану, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции. Он отметил, что сделал это лишь в 2022 году и сожалеет о промедлении в этом вопросе, передает Report.az.

Да, в 2022 году я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. Такое решение следовало принять значительно раньше, — сказал Пашинян.

Премьер Армении также заявил, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания. По его словам, армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.

Кроме того, Пашинян отметил, что Армения рассматривает возможность создания специализированной частной компании для реализации масштабных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Перекресток мира». По его словам, структура будет заниматься развитием транспортных коммуникаций, энергетических и газовых сетей в рамках мирного договора с Азербайджаном.

Инициатива рассматривается как ключевой элемент нормализации отношений между двумя странами. При этом, как подчеркнул Пашинян, Ереван считает, что эта компания должна и может быть собственностью республики.

Никол Пашинян
Азербайджан
Армения
Карабах
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