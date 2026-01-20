«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции Лавров попросил не махать рукой во время пресс-конференции

Во время большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров попросил одного из журналистов не махать рукой. Как передает корреспондент NEWS.ru, дипломат пожаловался, что это сильно отвлекает.

Можете не махать рукой? Очень отвлекает, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что многие западные политики сейчас сожалеют, что проигнорировали выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. По его словам, тогда Запад даже не отреагировал на слова российского лидера.

Также Лавров заявил, что Россия будет вести диалог со всеми партнерами, основываясь на принципах равноправия. Он отметил, что Москва не будет действовать «по понятиям», как это иногда практикуется в дискуссиях западных стран. Лавров подчеркнул готовность России обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные страны Запада.

Министр иностранных дел вместе с этим указал, что НАТО серьезно готовится к войне с Россией. По его словам, об этом свидетельствуют заявления европейских лидеров и генерального секретаря Альянса Марка Рютте.