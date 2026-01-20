Еще один государственный лидер получил приглашение от Трампа в Совет мира

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаити принять участие в Совете мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД. Решение о том, будет ли приглашение принято, пока не объявлено.

Трамп планирует возглавить этот международный орган, созданный на основе договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он будет призван взять на себя управление сектором Газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному Совету мира по Газе. По его словам, российская сторона изучает детали этого предложения и рассчитывает на контакты с США для уточнения всех обстоятельств.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что страна получила персональное обращение президента США с предложением стать одним из учредителей Совета мира. Глава республики Александр Лукашенко положительно воспринял данную инициативу.