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15 июля 2025 в 15:35

Выносливость пушистой розы сразит вас! «Флеш Ай» — многолетник без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выносливость пушистой розы сразит вас! «Флеш Ай» — многолетник без хлопот и настоящая королева сада! Познакомьтесь с сортом «Флеш Ай» — идеальным сортом для тех, кто мечтает о роскошном цветнике без сложного ухода. Этот многолетник покорит вас не только красотой, но и выносливостью.

5 причин выбрать этот сорт:

  • Яркая внешность — крупные алые цветы с золотистыми искорками в сердцевине, источающие нежный аромат.
  • Неприхотливый характер — растет на любых почвах, устойчива к болезням и дождям.
  • Морозостойкость — выдерживает холода до -30 °C, отлично зимует без укрытия в большинстве регионов.
  • Универсальность — одинаково хороша: в живой изгороди, в контейнерах, на балконе, букетах и цветочных композициях
  • Польза для экосистемы — привлекает пчел и бабочек, оживляя сад.

Особенности ухода: посадка на солнечных участках, полив 1-2 раза в неделю, обрезка весной для пышного цветения. Совет: сочетайте с белыми и сиреневыми многолетниками для создания эффектного контраста! «Флеш Ай» — это редкое сочетание красоты и стойкости, которое превратит ваш сад в цветущий оазис.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

роза
многолетники
сады
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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