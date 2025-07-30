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30 июля 2025 в 17:51

Эксперт объяснил, как платить НДФЛ при наличии нескольких работодателей

Финансист Лихоманова: налоговая доначислит НДФЛ при нескольких местах работы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С января 2025 года физлица платят НДФЛ по пятиступенчатой схеме: чем больше доход, тем выше налоговая ставка. Если вы работаете у нескольких работодателей, налоговая сама посчитает НДФЛ с общей суммы и отправит уведомление с требованием доплатить налог, рассказала NEWS.ru налоговый консультант Юлия Лихоманова. Самому налогоплательщику в этом случае никаких действий предпринимать не нужно, пояснила она.

В 2025 году для доходов в виде зарплаты действует пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ — от 13% (при доходах до 2,4 млн рублей в год) до 22% (при доходах более 50 млн рублей в год). Если человек работает у нескольких работодателей, то каждый из них отчисляет с его зарплаты НДФЛ. По окончании года налоговая инспекция самостоятельно складывает ваши доходы, пересчитывает НДФЛ и доначисляет, если ваши суммарные доходы превысили 2,4 млн рублей, — сказала Лихоманова.

При этом эксперт напомнила, что на участников СВО пятиступенчатая схема не распространяется. Для них остаются только ставки 13% и 15%.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что работодателям необходимо подать налоговые отчеты до 25 августа. По его словам, следует передать данные по НДФЛ и страховым взносам, персонифицированные сведения о работниках, а также отчет ЕФС-1.

Для организаций с численностью более 10 человек электронный формат сдачи этих отчетов обязателен, отметил он.

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