17 марта 2026 в 15:05

Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников

Офис Нетаньяху опубликовал его снимок с улыбкой во время операции в Иране

Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press/Global Look Press
Официальный офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал в соцсети X резонансную фотографию, сделанную в момент отдачи приказа об устранении высокопоставленных иранских чиновников 17 марта. На снимке глава правительства улыбается.

Пресс-служба подтвердила, что именно в этот момент премьер санкционировал ликвидацию представителей иранского режима. В то время как один из находящихся рядом сотрудников делает пометки в документах, расслабленный вид премьера подчеркивает его уверенность в принимаемом решении.

Ранее в Сети появились слухи, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть мертв. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что глава правительства еврейского государств — просто «дьявол», а американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс заявила, что власти США и Израиля скрывают подлинную информацию о состоянии здоровья премьер-министра.

Биньямин Нетаньяху
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

