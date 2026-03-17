Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников Офис Нетаньяху опубликовал его снимок с улыбкой во время операции в Иране

Официальный офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал в соцсети X резонансную фотографию, сделанную в момент отдачи приказа об устранении высокопоставленных иранских чиновников 17 марта. На снимке глава правительства улыбается.

Пресс-служба подтвердила, что именно в этот момент премьер санкционировал ликвидацию представителей иранского режима. В то время как один из находящихся рядом сотрудников делает пометки в документах, расслабленный вид премьера подчеркивает его уверенность в принимаемом решении.

Ранее в Сети появились слухи, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть мертв. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отметил, что глава правительства еврейского государств — просто «дьявол», а американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс заявила, что власти США и Израиля скрывают подлинную информацию о состоянии здоровья премьер-министра.