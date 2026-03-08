Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 19:02

Появились кадры разрушенного Бейрута после пятидневной атаки Израиля

Бейрут Бейрут Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Бейрута сняли видео последствия ракетных ударов Израиля, которые длились пять дней. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны разрушенные дома и пустые улицы в ливанской столице.

У дорог стоят разбитые автомобили, брошенные людьми. Передвигающихся по городу машин очень мало. Многие покинули свои дома. По предварительной информации, речь идет о 450 тыс. человек.

В Минздраве Ливана ранее заявили, что минимум шесть человек погибли при ударах ВВС Израиля. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута. В ведомстве не исключили, что число погибших возрастет, поскольку спасатели продолжают расчищать завалы.

Корпус стражей Исламской революции между тем сообщил, что Иран нанес новые удары по Израилю. По информации КСИР, военные атаковали здание Министерства обороны страны в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее. Иранская армия также атаковала американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне.

Ливан
Бейрут
Израиль
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле
Военблогер рассказал о зачистке важного села на Донбассе
Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери
Последние секунды HIMARS перед огненным адом под Харьковом попали на видео
В Словакии раскрыли, ответил ли Киев на просьбы осмотреть «Дружбу»
«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше
Дмитриев дал нелестное определение отказу Европы от энергоносителей из РФ
Раскрыты последствия ударов по крупнейшему ядерному центру Ирана
Боец ВСУ попытался спасти украинца от мобилизации и получил в челюсть
В Омане двумя емкими словами описали войну США и Израиля против Ирана
У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне
Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске родственниками
Украинский дрон подорвал машину с водителем в Белгородской области
Онколог ответил, откуда у Лерчек могли появиться метастазы в легких
Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Австралии началось нашествие кровожадных хищников
Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы
«Ему придется получить одобрение»: Трамп предупредил будущего лидера Ирана
Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.