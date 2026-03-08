Появились кадры разрушенного Бейрута после пятидневной атаки Израиля

Жители Бейрута сняли видео последствия ракетных ударов Израиля, которые длились пять дней. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны разрушенные дома и пустые улицы в ливанской столице.

У дорог стоят разбитые автомобили, брошенные людьми. Передвигающихся по городу машин очень мало. Многие покинули свои дома. По предварительной информации, речь идет о 450 тыс. человек.

В Минздраве Ливана ранее заявили, что минимум шесть человек погибли при ударах ВВС Израиля. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута. В ведомстве не исключили, что число погибших возрастет, поскольку спасатели продолжают расчищать завалы.

Корпус стражей Исламской революции между тем сообщил, что Иран нанес новые удары по Израилю. По информации КСИР, военные атаковали здание Министерства обороны страны в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее. Иранская армия также атаковала американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне.