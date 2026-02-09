Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси Алиханов: список автомобилей для работы в такси опубликуют в ближайшие недели

Минпромторг РФ завершил подготовку полного перечня локализованных автомобилей, официально разрешенных для использования в такси, сообщил ТАСС глава ведомства Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия». Публикация документа ожидается в ближайшие недели.

Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер. — NEWS.ru), — сообщил Алиханов

На данный момент действует первичный перечень, опубликованный в октябре 2025 года, в который включены более 20 моделей от шести отечественных брендов. В этот список входят автомобили марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Ожидается, что до 1 марта 2026 года в итоговый реестр попадут автомобили марок Haval, Tenet, а также модели, выпускаемые на калининградском заводе «Автотор». Расширение списка напрямую привязано к выполнению автопроизводителями условий по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) и достижению необходимых показателей локализации компонентов.

В Минпромторге подчеркивают, что перечень не будет статичным: его планируют регулярно дополнять по мере того, как новые модели будут проходить сертификацию и подтверждать свой уровень локализации. Такой подход призван обеспечить отрасль качественным транспортом при поддержке российского автопрома.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Минтранс и ФАС с просьбой проверить сервисы такси после скачка цен на поездки в снегопады. По его мнению, агрегаторов нужно обязать устанавливать стоимость на свои услуги в разумных пределах даже в непогоду.