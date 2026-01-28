Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:27

Мужчина вернулся домой после собственных похорон

В Таиланде мужчина пришел домой и узнал, что его похоронили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В провинции Чианграй в Таиланде местный житель вернулся домой и узнал, что две недели назад его похоронили, передает Mothership. Останки семье передали местные власти.

В начале января родственники 48-летнего мужчины получили официальное извещение о его смерти. 9 января они приняли останки, провели все положенные ритуалы и провели захоронение. Однако 24 января мужчина неожиданно появился в своем поселке живым и здоровым. Позже выяснилось, что семья ошибочно опознала чьи-то останки как его. Позже личность реального покойного была установлена, и его тело передали настоящим родственникам.

До этого в Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха. Он звал на помощь, но змея все более плотно сжимала его, в итоге он потерял сознание. На помощь пришли другие монахи, им удалось освободить пострадавшего.

Ранее житель Пхукета в Таиланде жестоко расправился с 49-летней возлюбленной. Тело женщины нашли в номере отеля в районе Пак Пхун с отрезанным языком. При этом 44-летний убийца сам сдался полиции и сознался в содеянном. Его заключили под стражу.

