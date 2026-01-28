Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:51

В Госдуме заявили, что на Украине растут протестные настроения

Шеремет заявил о росте протестных настроений на Украине из-за киевских властей

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть в стране исключительно силой оружия и репрессиями, что привело к росту протестных настроений в обществе, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По мнению члена комитета по безопасности, украинский народ должен дать коллективный отпор действующему правительству.

Киевская хунта Зеленского исключительно силой оружия и репрессиями удерживает власть в Украине, что привело в обществе к росту протестных и панических настроений, люди с пессимизмом смотрят на будущее своей страны, — сказал Шеремет.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский терактами против мирного населения России хочет добиться срыва мирных переговоров. Дипломат уточнила, что есть и другие причины таких решений.

По словам журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски, выступление президента Украины в Давосе стало свидетельством его оторванности от реальности. Он указал, что Зеленский утратил контроль над ситуацией: его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность.

Украина
протесты
Владимир Зеленский
украинцы
Госдума
Россия
