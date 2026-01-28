В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям

Россия и Индия достигли продвинутой стадии консультаций по возможным поставкам и совместному производству истребителя пятого поколения Су-57, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Соответствующие переговоры были охарактеризованы им как «глубокая техническая стадия», передает ТАСС.

Сегодня мы находимся на глубокой технической стадии переговоров по этому контракту [по Су-57]. Такого рода контракты с учетом опыта определяют траекторию нашего сотрудничества на несколько десятилетий вперед, — сказал Бадеха.

По словам главы ОАК, в рамках проекта рассматривается возможность организации производства самолетов в Индии на мощностях, уже задействованных для выпуска истребителей Су-30. Стороны обсуждают максимальное вовлечение местных предприятий и интеграцию индийских систем и компонентов в самолет.

Ранее истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 177». Тяга на форсаже в двигателе составляет 16 000 кгс. Он имеет сниженный расход топлива и увеличенные ресурсные показатели.