28 января 2026 в 12:13

Матвиенко назвала главный принцип Совфеда в господдержке семей

Матвиенко: господдержка семей будет зависеть от количества детей

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совет Федерации в работе будет придерживаться принципа «чем больше детей в семье, тем шире меры поддержки», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании. По словам сенатора, его поддержал президент России Владимир Путин.

В своей законодательной работе мы нацелены развивать ключевой принцип, поддержанный главой государства: чем больше детей в семье, тем шире меры поддержки, — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, большинство озвученных на президентском совете предложений учтено в Стратегии семейной и демографической политики до 2030 года. Матвиенко рассказала, что многие из них направлены на укрепления престижа многодетности и поддержку студенческих семей.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что Правительство России намерено увеличить финансирование единого пособия для многодетных семей. Также она сообщила о планах ввести обязательное требование о наличии семейных номеров в новых гостиницах. По словам парламентария, меры направлены на создание условий для доступного отдыха и поддержку семей с рождением каждого следующего ребенка.

