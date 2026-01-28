Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 12:10

Названо главное преимущество новой российской системы «Зубр»

Военэксперт Кнутов: спаренные пулеметы системы «Зубр» обеспечивают плотный огонь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спаренные пулеметы новой системы «Зубр», предназначенной для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, обеспечивают плотный огонь по целям противника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, комплекс является автономным и работает на базе радиолокационной станции и зенитной установки с четырьмя стволами.

Система «Зубр» включает в себя радиолокационную станцию, которая работает как по крупным целям, так и по малоразмерным. Кроме того, в состав системы входит четырехствольная зенитная установка на базе пулеметов «Корд», которая позволяет осуществлять фактически автономное наведение. То есть РЛС находит цель, и зенитка разворачивается самостоятельно по координатам, которые выдает радиолокационная станция. Начинается стрельба непосредственно по цели. Это обеспечивает достаточно высокий уровень поражения. Пулеметы, находящиеся в установке, спаренные, поэтому плотность огня получается очень высокой, что позволяет уничтожать дроны с большой вероятностью, — пояснил Кнутов.

По его словам, система размещена на мобильном полуприцепе, что обеспечивает ее оперативное применение на различных направлениях. Однако военэксперт указал, что из-за своих размеров комплекс обладает определенной уязвимостью и не может располагаться в непосредственной близости к линии фронта.

Главная особенность системы «Зубр» заключается в том, что этот модуль не такой компактный, как кажется. Это небольшой полуприцеп на четырех осях. Хотя колеса расположены близко друг к другу, он чем-то напоминает прицепы к джипам. На нем располагается все оборудование. Сам по себе прицеп уязвим, его не поставишь близко к передовой. Однако для борьбы на расстоянии 10–15 км и более он будет достаточно эффективен. Конечно, в процессе ведения боевых действий потребуется модернизация и доработка. Но то, что появилась такая установка, резко расширяет наши возможности по уничтожению беспилотников противника, — резюмировал Кнутов.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что новая система «Зубр» продемонстрировала высокую эффективность в уничтожении малых целей. По его словам, она разработана специалистами «Высокоточных комплексов».

Россия
оружие
беспилотники
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
