28 января 2026 в 13:39

В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО

Песков усомнился в достоверности данных США о потерях России в ходе СВО

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Доклад Центра стратегических и международных исследований США о потерях России в ходе военной операции на Украине едва ли можно считать достоверным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, отраженные там данные не соответствуют действительности.

Я не думаю, что подобные доклады можно и нужно расценивать как достоверную информацию, это первое. Мы предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии Министерства обороны [РФ], — сказал он.

Песков подчеркнул, что ответы на вопросы, касающиеся потерь российских войск, уполномочено давать только Минобороны РФ. По его словам, доклады военного ведомства являются исключительно достоверными.

До этого Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом прогресс будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, объяснил Песков.

