Песков ответил на вопрос о потерях ВС России в ходе СВО Песков переадресовал вопрос о потерях России в ходе СВО Минобороны РФ

Ответы на вопросы, касающиеся потерь Вооруженных сил России в ходе военной операции на Украине, уполномочено давать только Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, доклады военного ведомства являются исключительно достоверными.

Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии министерства обороны. Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом прогресс будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, объяснил Песков.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все меры поддержки участников спецоперации на Украине останутся неизменными и по завершении боевых действий. Власти уделят приоритетное внимание этому вопросу, объяснила она. По словам Матвиенко, речь идет не только о поддержке участников СВО, но и в том числе об их реабилитации и возвращении к мирной трудовой жизни.