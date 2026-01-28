Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит

Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит

Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит

Сочетание нежных креветок и сладковатого авокадо — классика. Узнайте секрет идеального сочетания нежных морепродуктов, сочных фруктов и хрустящих кешью.

Возьмите 300 г крупных королевских креветок (очищенных, сырых). Обжарьте их на раскаленной сковороде с 1 ст. л. оливкового масла по 1 минуте с каждой стороны до румяной корочки, в конце присыпав щепоткой морской соли и черного перца. Дайте им полностью остыть.

Пока креветки отдыхают, займитесь фруктами. Очистите от кожуры 1 спелое, но упругое авокадо и нарежьте его аккуратными ломтиками. Очистите от пленок и белых перегородок 1 крупный красный грейпфрут, дольки разрежьте пополам — они дадут салату необходимую цитрусовую яркость и сочность. Теперь секретный ингредиент — 80 г вяленых томатов в масле, нарезанных соломкой. Их интенсивная сладко-кислая нота и жевательная текстура создадут потрясающий контраст с нежностью основных компонентов.

Для заправки соедините в маленькой миске сок половины лайма, 2 ст. л. оливкового масла от вяленых томатов, 1 ч. л. жидкого меда, щепотку соли и перца. Закройте крышку и энергично встряхните до получения однородного эмульсионного соуса.

На широкое блюдо выложите горкой 100 г смеси салатных листьев (рукола и радиччио). Распределите авокадо, грейпфрут и вяленые томаты. Сверху разложите креветки. Полейте все заправкой прямо перед подачей. Финал — 50 г крупно нарубленных обжаренных кешью и 2-3 веточки свежего тархуна (или кинзы) для аромата. Аккуратно перемешайте салат уже за столом.

Совет: если используете готовые варено-мороженые креветки, обжарьте их без разморозки — так они останутся максимально сочными внутри, приобретя хрустящую корочку.

Факт: грейпфрут и лайм, богатые витамином С, значительно улучшают усвоение железа из креветок и антиоксидантов из авокадо, превращая салат в настоящий суперфуд.

БЖУ (на одну порцию):

Белки: ~ 24 г;

Жиры: ~ 31 г;

Углеводы: ~ 28 г;

Калорийность: ~ 467 ккал.

Пищевая ценность (примерно на 2 порции): ~935 ккал (около 467 ккал на порцию).

Ранее мы писали о том, как полюбить разгрузочный день на гречке.