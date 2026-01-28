Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:21

В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке

Депутат Буцкая обратится в прокуратуру из-за выходки воронежского отца с сыном

Татьяна Буцкая Татьяна Буцкая Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая намерена обратиться в прокуратуру на фоне скандального случая с участием жителя Воронежа, спустившего своего сына с балкона на веревке. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что семье может потребоваться поддержка.

Обязательно обращусь в прокуратуру Воронежской области, чтобы взяли на контроль расследование [в отношении мужчины, спустившего сына на веревке]. Отец, так же как и мать, является самым близким человеком для ребенка. Кроме морального права, есть еще Конституция и Семейный кодекс, по которым родители обязаны защищать своих детей, а уж тем более не причинять им вред. В данной ситуации надо разобраться, посмотреть, чем можно помочь семье, возможно, вылечить отца от алкогольной зависимости, — высказалась Буцкая.

Она подчеркнула, что важно оградить ребенка от опасности и не допустить возможную трагедию в будущем. Также депутат указала на необходимость избегать публикации таких видеоматериалов в СМИ, поскольку они могут побудить к повторению подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Воронеже нетрезвый мужчина спустил своего сына с балкона с помощью веревки. Инцидент произошел летом, когда гражданин употреблял спиртные напитки в компании друзей.

