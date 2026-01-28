Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста

Президент России Владимир Путин сегодня вечером, 28 января, встретится с руководителями российской еврейской общины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет приурочена к прошедшему Международному дню памяти жертв Холокоста.

Вечером президент примет у себя руководителей еврейской общины. Это Берл Лазар, главный раввин России, Федерации еврейских общин России, и Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, тоже раввин. Дело в том, что вчера был Международный день памяти жертв Холокоста, — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Борт президента приземлился в аэропорту Внуково. Отмечается, что среди встретивших аш-Шараа у трапа самолета был, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Песков заявлял, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии. 28 января аш-Шараа встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде сирийский глава государства посещал Москву в середине октября 2025 года.