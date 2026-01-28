Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой Сомнолог Полуэктов: зимой необходимо спать не менее семи часов

Зимой необходимо спать не менее семи часов, рассказал «Радио 1» врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Он отметил, что вставать и ложиться необходимо всегда в одно и то же время.

Следуя этим советам, можно пережить темный сезон в согласии со своей природой, сохранив силы и хорошее самочувствие. Если эти правила не работают, тогда стоит обратиться к врачу, — рассказал Полуэктов.

Сомнолог подчеркнул, что за час перед сном необходимо ограничить любую активность. Он отметил, что качество сна влияет на легкость пробуждения.

Ранее Полуэктов рассказал, что искусственный свет по утрам поможет проснуться и настроиться на продуктивность. Он отметил, что зимняя лень — природный механизм.