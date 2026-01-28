Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой

Яркий искусственный свет по утрам поможет проснуться и настроиться на продуктивность, рассказал «Радио 1» врач-сомнолог кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Он отметил, что зимняя лень — природный механизм.

Первый и главный инструмент — яркий искусственный свет утром. Это позволяет дать мощный сигнал внутренним часам о том, что им надо включать организм в летний режим. Второй ключевой фактор — физическая активность, особенно в первой половине дня, — рассказал Полуэктов.

По словам сомнолога, зимой по естественным причинам увеличивается потребность во сне. Он призвал не бороться с сонливостью по вечерам.

Ранее врач Анастасия Пантус рассказала, что людям, которые привыкли работать в режиме нон-стоп, рекомендуется ограничивать использование гаджетов как минимум за час до сна. Она посоветовала обеспечивать себе комфортные условия для отдыха, в том числе проветривать комнату и избавляться от всех источников света.