28 января 2026 в 12:06

Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы

Семейная пара с коляской украла продукты на 9 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже продуктов из сетевого магазина, сообщила NEWS.ru пресс-служба Росгвардии. На кадрах видно, что она пришла в супермаркет вместе с ребенком и мужчиной.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения из торгового центра на Красноармейском шоссе. Прибывшие росгвардейцы обнаружили, что одна из посетительниц сложила в корзину продукты питания на сумму более 9 тыс. рублей. Среди них были роллы, мясные стейки, котлеты и пирожные.

После этого женщина попыталась покинуть торговый зал, не оплатив товары. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ее на выходе из магазина.

Ранее тюменский предприниматель похитил 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов из двух городских гипермаркетов для последующей продажи в своем киоске. Выяснилось, что мужчина несколько раз в неделю посещал магазины, где использовал гидравлическую тележку для поддонов и загружал в нее коробки с продуктами. Он оплачивал лишь часть товара, а при попытке охранников остановить его показывал чек и утверждал, что все оплачено.

