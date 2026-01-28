Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:20

Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках

Роспотребнадзор выявил тонны поддельной молочной продукции в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2025 году на российских прилавках обнаружили тонны поддельной молочной продукции, в том числе сыра и масла, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего по данным ведомства, с мая 2024 года заблокировали продажу 613 млн единиц молочной продукции с нарушениями.

Основные причины блокировок: 333 млн — просроченная продукция; 278 млн — товары, нелегально введенные в оборот, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Часть изъятых из оборота товаров — 175 млн единиц молочной продукции — приходится на попытки продать уже использованные коды маркировки повторно. Еще 34 млн единиц не имели легальной маркировки, а 66 млн не были зарегистрированы в системе «Честный знак». Кроме того, у 2,9 млн товаров были обнаружены поддельные коды.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России начался эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке. По данным ведомства, он продлится до конца октября 2026 года.

Роспотребнадзор
продукты
общество
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.