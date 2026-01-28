Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках

В 2025 году на российских прилавках обнаружили тонны поддельной молочной продукции, в том числе сыра и масла, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего по данным ведомства, с мая 2024 года заблокировали продажу 613 млн единиц молочной продукции с нарушениями.

Основные причины блокировок: 333 млн — просроченная продукция; 278 млн — товары, нелегально введенные в оборот, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Часть изъятых из оборота товаров — 175 млн единиц молочной продукции — приходится на попытки продать уже использованные коды маркировки повторно. Еще 34 млн единиц не имели легальной маркировки, а 66 млн не были зарегистрированы в системе «Честный знак». Кроме того, у 2,9 млн товаров были обнаружены поддельные коды.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России начался эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке. По данным ведомства, он продлится до конца октября 2026 года.