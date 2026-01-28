Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:40

На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд» имени Константина Еременко, сообщает Metaratings. Международный футбольный турнир состоится в клубном формате.

Сообщается, что участие в соревнованиях примут такие команды, как: «Динамо», «Зенит», «Локомотив», сборная мира, «Спартак» и ЦСКА. Попасть на турнир фанаты смогут без Fan ID — продажа билетов уже стартовала.

В мероприятии примут участие Егор Титов, Кевин Кураньи, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гилерме, Руслан Пименов и другие. Соревнования пройдут с 20 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций. Игра, которая закончилась со счетом 0:0, прошла в Марокко.

клубы
футбол
соревнования
билеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел телефонный разговор с лидером африканской страны
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье
Житель Краснодара два месяца крал товары из строительного гипермаркета
Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих
Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим
Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику
Школьница придумала собственное похищение, чтобы проверить полицейских
Медведев придумал, как повысить доступность мер соцподдержки для бойцов СВО
На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.