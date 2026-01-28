На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд» имени Константина Еременко, сообщает Metaratings. Международный футбольный турнир состоится в клубном формате.

Сообщается, что участие в соревнованиях примут такие команды, как: «Динамо», «Зенит», «Локомотив», сборная мира, «Спартак» и ЦСКА. Попасть на турнир фанаты смогут без Fan ID — продажа билетов уже стартовала.

В мероприятии примут участие Егор Титов, Кевин Кураньи, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гилерме, Руслан Пименов и другие. Соревнования пройдут с 20 по 22 февраля.

