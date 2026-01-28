Школьница придумала собственное похищение, чтобы проверить полицейских

В Железногорске 12-летняя девочка позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее якобы похитили и увезли в подвал, передает Telegram-канал Kras Маsh. Она в слезах утверждала, что не имеет понятия, где находится.

По информации канала, сотрудники полиции были подняты по тревоге. Несколько часов они вместе с добровольцами искали школьницу в гаражах и подвалах по всему городу.

Оказалось, что все это время девочка оставалась дома. Она призналась, что заскучала, поэтому решила повеселиться и посмотреть, как быстро прибудут полицейские.

Сейчас с ребенком занимается подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь родителей школьницы могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее в Индии арестовали мужчину по обвинению в убийстве жены, которое он скрывал три года. Изначально считалось, что женщина погибла от укуса змеи. Однако следователь обнаружил нестыковки в показаниях, и выяснилось, что смерть была инсценирована. Полиция задержала подозреваемого и его соучастников.