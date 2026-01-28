Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:29

«Перешли на преступную ложь»: Матвиенко о поведении европейских чиновников

Матвиенко уличила чиновников из ЕС в откровенной лжи о России

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты. По ее словам, которые приводит РИА Новости, они говорят, что Россия якобы веками проявляла агрессию к своим соседям.

Европейские чиновники перешли на откровенную, преступную ложь. Они заявляют, что Европа якобы никогда не нападала на нашу страну, что мы, а не они, веками проявляли агрессию по отношению к своим соседям, — отметила она.

Также Матвиенко обратила внимание, что нынешнее правительство Украины отменило выборы и узурпировало власть. По ее словам, в России выборы проходят в установленных Конституцией порядке и сроки.

Также сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд. На 31 декабря прошлого года G7 выделила Киеву по соответствующей схеме $38,9 млрд.

Валентина Матвиенко
Россия
ложь
Европа
