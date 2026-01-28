Нынешнее правительство Украины отменило выборы и узурпировало власть, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в России выборы проходят в установленных Конституцией порядке и сроки.

Хочу подчеркнуть, что в отличие от киевского режима, чьи главари отменили выборы и фактически узурпировали власть, в России выборы проводятся в установленные Конституцией сроки, — отметила она.

Ранее Матвиенко заявила, что все меры поддержки участников спецоперации на Украине останутся неизменными и по завершении боевых действий. Власти уделят приоритетное внимание этому вопросу, объяснила она. По словам Матвиенко, речь идет не только о поддержке участников СВО, но и в том числе об их реабилитации и возвращении к мирной трудовой жизни.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сильно расстроился из-за исключения Европы из мирного переговорного процесса. По словам эксперта, глава государства также разозлился на США из-за этого.