Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:36

В Германии прозвучали призывы к ЕС начать переговоры с Россией

В СДПГ призвали Евросоюз начать прямые переговоры с Россией по Украине

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) прозвучали призывы к европейцам наладить собственные дипломатические контакты с Россией для урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Внешнеполитический эксперт СДПГ Адис Ахметович обратил внимание на то, что ЕС фактически отсутствует за столом переговоров.

Мы видим, что переговоры по прекращению конфликта на Украине продвигаются медленно, и что мы, европейцы, не участвуем в обсуждении. <...> То, как это происходит сейчас, не может продолжаться, — подчеркнул он.

Депутат призвал правительство ФРГ разработать совместно с европейскими партнёрами стратегию, гарантирующую участие ЕС в переговорах с Москвой. С ним солидарен бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Ранее политолог научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил в беседе с NEWS.ru, что финские политики хотят повысить свою значимость в Европейском союзе через диалог с РФ. По его словам, Хельсинки пытается вернуться к роли посредника в отношениях между Москвой и европейскими столицами.

переговоры
Украина
Германия
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел телефонный разговор с лидером африканской страны
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье
Житель Краснодара два месяца крал товары из строительного гипермаркета
Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих
Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим
Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику
Школьница придумала собственное похищение, чтобы проверить полицейских
Медведев придумал, как повысить доступность мер соцподдержки для бойцов СВО
На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.