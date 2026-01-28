В Германии прозвучали призывы к ЕС начать переговоры с Россией В СДПГ призвали Евросоюз начать прямые переговоры с Россией по Украине

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) прозвучали призывы к европейцам наладить собственные дипломатические контакты с Россией для урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Внешнеполитический эксперт СДПГ Адис Ахметович обратил внимание на то, что ЕС фактически отсутствует за столом переговоров.

Мы видим, что переговоры по прекращению конфликта на Украине продвигаются медленно, и что мы, европейцы, не участвуем в обсуждении. <...> То, как это происходит сейчас, не может продолжаться, — подчеркнул он.

Депутат призвал правительство ФРГ разработать совместно с европейскими партнёрами стратегию, гарантирующую участие ЕС в переговорах с Москвой. С ним солидарен бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Ранее политолог научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил в беседе с NEWS.ru, что финские политики хотят повысить свою значимость в Европейском союзе через диалог с РФ. По его словам, Хельсинки пытается вернуться к роли посредника в отношениях между Москвой и европейскими столицами.