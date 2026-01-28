Травматолог раскрыл, кто чаще всего подворачивает ноги Травматолог Сиваконь: молодые женщины на каблуках чаще всего подворачивают ноги

Именно молодые женщины, предпочитающие обувь на каблуках, чаще всего подворачивают ноги, заявил «Газете.Ru» травматолог Станислав Сиваконь. По его словам, в основном это происходит в зимний период. Среди негативных факторов он выделил гололед, ледяной дождь и скользкую подошву обуви.

Многократно это случается именно с женщинами — чаще всего на каблуках. В большинстве случаев неуклюжее движение заканчивается легким испугом или растяжением связок, поскольку наружные связки голеностопа более длинные и эластичные, — подчеркнул Сиваконь.

Врач уточнил, что зачастую люди подворачивают ногу внутрь, а не наружу. Во втором случае здоровью человека грозят более тяжелые последствия. Дело в том, что при подворачивании стопы наружу нагрузка приходится на внутреннюю боковую связку — она короткая и менее эластичная.

