28 января 2026 в 12:26

Илья Дель вернулся на сцену после падения из окна

Актер Илья Дель сыграл в премьере «Шинель М» после перелома позвоночника

Актер Илья Дель Актер Илья Дель Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актер Илья Дель впервые вышел на сцену после тяжелого перелома позвоночника, сообщает 78.ru. Его возвращение состоялось в рамках премьерного показа танц-драмы «Шинель М», прошедшего на площадке Александринского театра.

В этой постановке артист исполнил одну из ключевых ролей — Всеволода М. Спектакль рассказывает историю режиссера, задумавшего поставить произведение по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель».

Травму позвоночника Дель получил в сентябре прошлого года в результате падения из окна. После происшествия его в срочном порядке госпитализировали и провели необходимую операцию, после чего актер проходил длительную реабилитацию.

Дель с 2013 года служит артистом Театра имени Ленсовета, где сыграл в таких известных спектаклях, как «Дон Кихот», «Три сестры» и «Академия смеха». Также он участвовал в постановке «Бунтари» на сцене МХТ имени А.П. Чехова.

Россия
Cанкт-Петербург
актеры
театры
травмы
