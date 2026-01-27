Медбрат устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей

Медбрат из Рийкеворселя в Бельгии сломал своему трехмесячному сыну девять костей, устав от громкого плача ребенка, сообщает HLN.be. Инцидент произошел в марте 2025 года. Травмы обнаружили в ходе обследования. При этом молодой отец мальчика отрицает злой умысел. Он оправдал свой поступок тем, что он прижимал сына к подушке для кормления.

Я напряг все мышцы и сильно прижал сына к подушке для кормления, чтобы он успокоился, — попытался объясниться мужчина.

Медики уверены, что такие травмы могли быть вызваны только грубой силой. Они также нашли на теле ребенка след от укуса. Отец объяснил, что таким образом пытался успокоить малыша. Приговор в отношении мужчины вынесут 27 февраля. При этом адвокат просит не назначать ему тюремное заключение, поскольку такая агрессия «совершенно не свойственна» его подзащитному.

Ранее в Узбекистане произошла трагическая гибель пятимесячного ребенка. Младенец скончался, после того как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня безуспешно боролись за жизнь мальчика в реанимации.