LG планирует закрепить новый бренд в России

Южнокорейская компания LG Electronics подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Express Fill», передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Организация прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году.

Под этим брендом планируют продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки на операционную систему Windows и облачную платформу Azure. Заявки были поданы в октябре 2025 года, а положительное решение о регистрации ведомство приняло в январе 2026 года.

До этого в России подали заявку на регистрацию бренда «Я/Мы Мадуро». Ее автором стал российский бизнесмен Анатолий Аронов. Под этим брендом планируют оказывать услуги в сфере клубов, организации культурных мероприятий и баров.

Тем временем швейцарская компания Rolex также оформила в России два товарных знака для своих наручных часов — Daytona и RLX Rolex. Исключительное право на их использование будет действовать до 2034 года и распространяется на все типы часовых изделий.