Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:12

LG планирует закрепить новый бренд в России

Прекратившая поставки LG подала заявку на товарный знак «Express Fill»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Южнокорейская компания LG Electronics подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Express Fill», передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Организация прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году.

Под этим брендом планируют продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки на операционную систему Windows и облачную платформу Azure. Заявки были поданы в октябре 2025 года, а положительное решение о регистрации ведомство приняло в январе 2026 года.

До этого в России подали заявку на регистрацию бренда «Я/Мы Мадуро». Ее автором стал российский бизнесмен Анатолий Аронов. Под этим брендом планируют оказывать услуги в сфере клубов, организации культурных мероприятий и баров.

Тем временем швейцарская компания Rolex также оформила в России два товарных знака для своих наручных часов — Daytona и RLX Rolex. Исключительное право на их использование будет действовать до 2034 года и распространяется на все типы часовых изделий.

Роспатент
электроника
товарные знаки
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Психолог ответил, откуда берутся слухи о когнитивных способностях Трампа
Песков ответил на вопрос о потерях ВС России в ходе СВО
Появились кадры с церемонии прощания с Олейниковым
В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с Хинштейном после аварии
В Кремле сообщили о достижении прогресса в урегулировании на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.