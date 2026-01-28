Магнитные бури сегодня, 28 января: что завтра, головокружение, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 января

В среду, 28 января, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в возмущенном состоянии — модель ожидала, что после 15:00 мск Кр-индекс превысит четыре единицы. Онлайн-график демонстрирует, что показатель пока находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 56%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp — 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp — 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,3.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 28 января, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — добавил источник.

В четверг, 29 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех единиц.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 29 января. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит — и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

В преддверии магнитных бурь крайне важно нормализовать режим сна, а также отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи, заявила невролог Екатерина Демьяновская.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики, соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — пояснила Демьяновская.

Следует избегать интенсивных тренировок, вместо которых врач рекомендует сделать акцент на дыхательных упражнениях, легкой гимнастике; также положительное влияние может оказывать контрастный душ.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 28 января: где сбои в России, когда заблокируют

Погода в Москве в среду, 28 января: ждем весеннее потепление?

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 января