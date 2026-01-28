Два боевика открыли стрельбу по правоохранителям В Дагестане во время перестрелки погибли два боевика

Двоих боевиков ликвидировали в Дагестане во время перестрелки, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики. По информации агентства, неизвестные открыли огонь по правоохранителям на территории Карабудахкентского района.

Предварительно, на территории Карабудахкентского района двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы. Возбуждено дело, — рассказал источник.

