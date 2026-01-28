Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 13:08

Два боевика открыли стрельбу по правоохранителям

В Дагестане во время перестрелки погибли два боевика

Двоих боевиков ликвидировали в Дагестане во время перестрелки, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики. По информации агентства, неизвестные открыли огонь по правоохранителям на территории Карабудахкентского района.

Предварительно, на территории Карабудахкентского района двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы. Возбуждено дело, — рассказал источник.

Ранее пять человек были ранены в результате стрельбы на пятом этаже многоквартирного дома в берлинском районе Тиргартен. Полиции удалось задержать подозреваемых.

До этого сообщалось, что мэра города Шарифф-Агуак Ахмада Ампатуана на Филиппинах пытались убить с помощью гранатомета. Вооруженные преступники устроили засаду и обстреляли его внедорожник из РПГ. Снаряд попал в автомобиль, однако Ампатуан не пострадал, но были ранены некоторые сотрудники его охраны.

Также в городе Запорожье неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по прохожим. После этого подозреваемый свел счеты с жизнью.

