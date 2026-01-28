Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 января 2026 в 13:16

В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с Хинштейном после аварии

Песков: Путин постоянно контактирует с Хинштейном после аварии

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В настоящее время региональный глава находится на лечении после аварии, передает РИА Новости.

Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные, они действительно находятся в постоянном контакте, — сказал Песков.

Известно, что ДТП произошло 22 января. Губернатор намеревался работать в Конышевском районе, однако из-за сложных погодных условий его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Он рассказал, что в результате удара получил перелом бедренной кости.

Ранее Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки над Курской областью сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию. Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывные устройства. В результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Власти пообещали оказать помощь.

