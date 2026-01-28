В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с Хинштейном после аварии

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В настоящее время региональный глава находится на лечении после аварии, передает РИА Новости.

Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные, они действительно находятся в постоянном контакте, — сказал Песков.

Известно, что ДТП произошло 22 января. Губернатор намеревался работать в Конышевском районе, однако из-за сложных погодных условий его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Он рассказал, что в результате удара получил перелом бедренной кости.

Ранее Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки над Курской областью сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию. Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывные устройства. В результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Власти пообещали оказать помощь.