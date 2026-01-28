Медведев придумал, как повысить доступность мер соцподдержки для бойцов СВО

Меры социальной поддержки для участников военной операции на Украине должны предоставляться через многофункциональные центры (МФЦ) в каждом регионе страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве. По его словам, во многих субъектах это уже реализовано, а там, где этого еще нет, необходимо довести работу до конца. Прямая трансляция идет на странице МФЦ России во «ВКонтакте».

Участники специальной военной операции тоже обращаются за получением льгот, положенных выплат в систему МФЦ. И те меры поддержки, они у нас, вы знаете, сквозные. Они есть федеральные, есть региональные, есть даже в ряде случаев муниципальные. Они тоже могут проходить через систему МФЦ, и этого нужно добиться. Во многих регионах так уже сделали, но там, где не сделано, это должно быть сделано, — сказал он.

Медведев в ходе пленарной сессии также заявил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. Политик отметил, что по мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.