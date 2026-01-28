Актриса Ланская поделилась секретом семейного счастья

Актриса Валерия Ланская в беседе с «Леди Mail» призналась, что любовь к музыке укрепляет ее брак с композитором Марком Дорбским. По ее словам, вместе с супругом она может часами говорить об искусстве.

Благодаря музыке мы на одной волне, что очень важно для отношений. Мы можем часами обсуждать театр и кино. Марк всегда дает мне советы. И со мной советуется, когда пишет музыку. Это прекрасно, когда рядом есть человек, с которым ты можешь поговорить о том, что очень любишь. И, что самое важное, он тебя по-настоящему поймет, — высказалась Ланская.

Артистка отметила, что ее супруг всегда поддерживает ее в творческих начинаниях. Знаменитость добавила, что Дорбский легко нашел общий язык с ее сыном Артемием от первого брака, которому в этом году исполнится 11 лет.

Ранее сообщалось, что Ланская выбрала для свадьбы белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Ее избранник Дорбский при этом был одет в черный костюм.